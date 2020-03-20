各國出手救市，今早路透亦傳中國擬出手，刺激環球風險胃納回升，股市向上，美元回吐，俗稱恐慌指數的VIX亦跌至四日低，恒指競價時段更「挾上」以全日最高位收市。

恒指今早高開438點已成為全日低位，並反覆向上，競價時段更「挾高」1095點，以全日最高位收市，收報22805點，升幅5.05%，是2015年4月9日後最大升幅。大市成交金額1460億元，較上日減少23.58%；國指升559點或6.53%，報9118點。

路透今早報道中國擬推出數萬億元刺激經濟措施，受消息影響，美股三大指數期貨向上，目前齊齊升逾3.3%，而VIX指數亦跌至65.97，是近4日最低。資金早前避險流入美元，使美元指數升穿102，但今日曾跌至1010.8，跌幅1.62%，是2016年11月09日後最大跌幅。港元亦隨大市轉強，曾升值至7.7556元，是2017年1月18日7.7554元後最強。人民幣亦轉強，在岸人民幣現報7.059元，升值492點子，最多曾升值569點子，升值至7.0513元。離岸人民幣現報7.0795元，升值750點子。

43隻藍籌向上，7隻向下，重磅股齊齊發力，友邦（1299）升7%，收報64.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻148點；中移動（0941）升13.58%，收報54.8元，是升幅最大的藍籌，貢獻122點；匯控（0005）升5.38%，收報47元，貢獻118點；騰訊（0700）收報359.6元，升4.84%，貢獻110點。

公用股向下，煤氣（0003）跌8.5%，收報13.34元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。電能實業（0006）跌1.97%，收報44.8元；長建（1038）跌0.64%，收報38.6元；中電（0002）跌0.14%，收報69.75元。

恒指過去5個交易日累跌5.1%或1227點，表現最佳的是中移動，累升3.59%，其次為匯控、中信（0267），分別升2.84%及0.85%。而表現最差的是太古（0019），累跌22.8%，其次為長建、瑞聲（2018），分別跌21%及14%。

國指過去5個交易日累跌5.5%或531點，表現最佳的是中移動，累升3.59%，其次為中信、神華（1088），分別升0.85%及跌1.03%。而表現最差的是新華人壽（1336），累跌14.9%，其次為吉利（0175）、中國太平保險（0966），分別跌14.7%及14.04%。

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