近期環球資產市場暴挫，「現金為王」抬頭，富瑞資金流報告顯示，從3月12日至3月18日一周間，美國貨幣基金錄得1460億美元（約1.14萬億港元）流入，創下有史以來最高紀錄。報告提到，環球貨幣基金上周淨流入960億美元，連續三周累計淨流入，涉約2940億美元，歐洲貨幣基金流出370億美元。

環球債券則破紀錄流出1090億美元，高息企業債及投資級別企業債分別流出約131億及176億美元，連續兩周錄得創下破紀錄單周淨流出，但投資者擁入美國國債，美國國債獲43億美元淨流入。

全球股市基金被贖回196億美元，過去4周共流出653億美元，當中環球ETF基金錄得119億美元流入，環球共同基金錄得314億美元流出。美股基金錄得1260億美元淨流出，是過去4周最高水平，歐股基金則錄66億美元流出，為2019年12月以來最高。投資者同樣看空亞股，其拋售額提高至創紀錄的180億美元。

商品方面，隨著金價回落，黃金基金被贖回約17億美元，意味過去連續8周淨流入紀錄斬纜，不過投資者繼續買入能源基金，錄得7億美元流入，過去11周共流入56億美元。

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