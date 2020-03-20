國泰航空（0293）行政總裁鄧健榮發內部信指，鑑於新冠肺炎疫情擴散，集團未來在4至5月僅將保留約5%的客運運力。他同時透露，現時集團每日有近140機停泊在機場，目前情況嚴峻，因此採取多項措施應對，包括與供應商商討延遲新機交付及延遲付款等。國泰早前已宣布關閉香港國際機場3個機場貴賓室，鄧健榮在信中透露，下周起將關閉多1個，意味下周起集團僅營運一個機場貴賓室。

另外，他透露，集團持續與機管局談判，望爭取更大的租務減免及更多減費。鄧健榮在信末中提到，由於疫情發展十分多變（dynamic），因此集團未來仍會推出更多節流措施應對。

國泰上月的航空服務業務單月蝕逾20億元，並在周一（16日）宣布出售客機套現，向中銀航空租賃（2588）出售6架新波音「777-300ER」飛機，總作價約54億元。國泰在公告中明言，交易為財務安排，讓集團可以將資產變現，交易所得款項將用作一般營運資金。國泰早前表示，截至去年12月底止，可動用流動資金為200億元。

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