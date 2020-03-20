繼旗下香港快運暫停下周一（23日）起至4月30日所有航班營運後，國泰（0293）亦公布，將於4月及5月削減96%客運網絡運力，因新冠肺炎疫情大流行及多國政府為應對疫情而實施旅遊限制，令旅遊需求嚴重下滑，不過貨機航班運力則不受影響。

經調整後，國泰將營運各每週三班航班往返香港及12個目的地，包括倫敦希思路、 洛杉磯、溫哥華、東京成田、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及悉尼。國泰港龍航空則將營運各每週三班航班前往3個航點，分別是北京、上海浦東和吉隆坡。

國泰指，能否維持這些基本客運航班，仍將取決於世界各地政府會否實施更多旅行限制，這將進一步影響客運需求。國泰顧客及商務總裁林紹波表示，多國實施旅遊限制已令旅客出遊愈加困難，需求急劇下滑，國泰迫不得已大幅削減環球網絡客運運力，但會竭力維持少數航班往返網絡的主要航點，以確保關鍵國際航空動脈保持暢通。至於貨機航空網絡維持不變，並透過營運包機服務及以客機專載貨物增加運力， 滿足貨運客戶需求。

其他報道

【包商重組】包商銀行重組接近完成 徽商行持股15%

【港元升值】港元升值至逾三年高位 1個月Hibor再創1個月高

【港股午市】恒指升609點 長實升12%創上市最大升幅 中移動升9.6%

【新冠肺炎】香港快運暫停下周一至4月30日所有航班

【A股午市】滬深兩市高開高收 創板指1900點得而復失

【新股情報】生科新股諾誠健華超購298倍 上限定價8.95元

【利率不變】3月LPR利率意外維持不變 人民幣升值

【股份異動】煤氣曾跌逾一成 見2年低

【各國救市】路透社：中國或下調增長目標 降準、提高赤字率救市

【港股開市】恒指高開438點 碧桂園升5.9% 煤氣跌5.7%

【A股開市】外圍股市反彈 油價回升 兩市高開

【開市焦點】港股ADR升342點 騰訊ADR升2.5%

【神秘買家】高銀金融：啟德4B區地皮獲第三方接洽

【歐美戰報】各國出手刺激 道指轉升188點