【疫市收縮】國泰削減4月及5月96%客運運力 僅飛12個航點
文章日期：2020年3月20日 13:10
繼旗下香港快運暫停下周一（23日）起至4月30日所有航班營運後，國泰（0293）亦公布，將於4月及5月削減96%客運網絡運力，因新冠肺炎疫情大流行及多國政府為應對疫情而實施旅遊限制，令旅遊需求嚴重下滑，不過貨機航班運力則不受影響。
經調整後，國泰將營運各每週三班航班往返香港及12個目的地，包括倫敦希思路、 洛杉磯、溫哥華、東京成田、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及悉尼。國泰港龍航空則將營運各每週三班航班前往3個航點，分別是北京、上海浦東和吉隆坡。
國泰指，能否維持這些基本客運航班，仍將取決於世界各地政府會否實施更多旅行限制，這將進一步影響客運需求。國泰顧客及商務總裁林紹波表示，多國實施旅遊限制已令旅客出遊愈加困難，需求急劇下滑，國泰迫不得已大幅削減環球網絡客運運力，但會竭力維持少數航班往返網絡的主要航點，以確保關鍵國際航空動脈保持暢通。至於貨機航空網絡維持不變，並透過營運包機服務及以客機專載貨物增加運力， 滿足貨運客戶需求。
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