華潤啤酒（0291）去年純利按年升34.3%至13.12億元人民幣（下同），每股盈利為0.4元，末期息每股派0.12元，按年升33.3%，連同中期息0.045元，全年共派0.165元，按年升37.5%。

集團指，去年純利增長主要因集團實施產能優化所產生的固定資產減值虧損比2018年減少；效率提升令成本節省；自去年4月29日完成收購喜力中國以來，喜力中國所作出的貢獻；以及自2017年起生效的新企業年金計劃，並於2018年錄得就2017年員工費用計提一次性撥備約1.17億元，而2019年再無此項撥備。

去年潤啤的整體啤酒銷量按年上升1.3%至114.34億升，主要受益於品牌重塑戰略，產品結構進一步提升，以及收購喜力中國所帶來的貢獻，中高檔啤酒銷量按年增長8.8%，使整體平均銷售價格按年上升2.8%。

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