【包商重組】包商銀行重組接近完成 徽商行持股15%
文章日期：2020年3月20日 13:01
去年5月因出現嚴重信用風險而被人行及銀保監聯合接管的包商銀行，其重組工作接近完成。於1月初曾披露會出資36億元（人民幣，下同）參股一間新設省級地方商業銀行的徽商銀行（3698），昨日公告了入股最新進展及其他股東名單。雖然這間新設銀行名稱尚未對外公布，但幾乎可肯定就是重組後的「新包商銀行」。
公告透露，徽商銀行（3698）將佔新設銀行的15%股權，而內蒙古自治區財政廳持股16.67%，包頭市財政局和國企北方稀土分別持股2.08%，包頭稀土高新技術產業開發區管委會持有5%，內蒙古電力和內蒙古高等級公路分別持股8.33%，內蒙古金融資產和內蒙古公交投分別持股5%。除了地方政府及國企，存款保險基金亦持有股權27.5%，建行（0939）旗下建信投資則持股5%。
股東出資總額將為240億元，其中200億元計入註冊資本，剩餘的40億元則計入資本公積。
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