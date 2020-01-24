各國救市美股隔夜喘穩，今早再傳出中國擬加入救市行列，將出台數萬億元的財政刺激措施，恒指高開438點或2.02%後，一直向上，最多曾升959點或4.42%，高見22669點。恒指半日升609點或2.81%，報22318點，成交金額742億元；國指升292點或3.42%，報8852點。

業績股有炒作，長實集團（1113）升12.35%，收報38.65元，是升幅最大的藍籌，曾升最多15.2%，是上市以來最大升幅。中移動（0941）升9.64%，收報52.9元，曾升最多9.84%，亦是2008年10月30日後最大升幅。

不過，業績倒退兼減送紅股的煤氣（0003），績後跌9.05%，收報13.26元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。煤氣曾跌最多10.7%，是2008年10月27日後最大跌幅，低見13.02元，是2018年3月13日12.87元後最低。

憧憬各國救市，加上市場開始有資金撈底，重磅股推高大市，友邦（1299）升4.78%，收報63.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻101點；中移動升9.6%，貢獻86點，騰訊（0700）收報352.8元，升2.86%，貢獻10.7點；匯控（0005）升1.79%，收報45.4元，貢獻39點；建行（0939）升1.68%，收報6.06元，貢獻32點。

受惠美國買油作儲備，油價隔晚反彈，紐約期油現報26.14元，升3.65%；布蘭特期油現報29.07元，升2.11%；石油股方面，中海油（0883）升6.88%，收報6.84元；中石油（0857）升5.38%，收報2.35元；中石化（0386）升5.63%，收報3.38元。

航空股則受累油價上升，國航（0753）收報5.11元，跌3.95%；南航（1055）收報3.06元，跌2.86%；東航（0670）收報2.69元，跌2.18%；國泰（0293）則向上，收報8.3元，升1.72%。

高銀金融（0530）公布，收到要約全購旗下一間公司，而該公司擁有啟德4B區4號地皮。高銀於2018年11月以89.067億元投得該地皮。收市報1.25元，跌1.5%。

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