恒指升609點，收報22318點，成交金額742億元。聯儲局與韓國、澳洲、巴西、墨西哥、新加坡、瑞典、丹麥、挪威、紐西蘭等9國央行簽訂貨幣互換協議，期限最短6個月。措施大大降低全球美元短缺的問題，全球股市終迎來反彈，此前受創最深的韓國及澳洲，兩地股市曾大彈約5%。港股也反彈，但內地股市衝高回落限制了升幅。騰訊（0700）升2.9%，中移動（0941）、長實（1113）分別大升9.64%及12.36%。

全球股市受到美元短缺影響而遭不問價拋售，流動性改善一定有報復式反彈。但要留意，跌市也不全是流動性問題導致。反彈過後、被低估的估值得到修復，市場會開始考慮經濟和企業盈利前景。大摩也將恒指目標價由25900點下調至23500點。就算是今早市況，衝高也見不少獲利盤湧現。入市部署宜小注、分段。

受到美元荒影響，內房股債息也顯著上升，恒大（3333）債息便升至25厘，發行美元債融資的窗門基本上已關閉，加上今年合約銷售受到疫情影響，市場擔心資金鏈問題導致內房股大跌。

但每次內房股面對資金鏈問題、股價大跌，最終都是低吸的機會。中國說了多年要經濟轉型，但至今房地產仍是支柱產業，在過去兩年經濟不景時更是逆市奇葩，獨力撐起全國經濟。當前內房股已跌至相當低殘水平，但內地1、2線城市銷售其實不錯，尤其是1線城市中的上海、深圳據聞頗為火爆。退一步看，假如疫情衝擊經濟導致內房陷入困難，中央也一定會出手救市，現價值博率相當高，穩健之選是龍湖（0960）、中國海外（0688），而融創（1918）、時代（1233）等則具爆發力。

張兆聰

明報首席評論員