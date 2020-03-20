路透引述消息指，內地或下調經濟增長目標，新目標為5%至5.5%，或5%左右，因原定的6%目標，目前看來已遙不可及。報道指，由於刺激高槓桿經濟的空間有限，中國領導人可能不得不因應疫情影響而降低2020年的計劃增長目標。另外又指，中國將出台數萬億元的財政刺激措施，以重振經濟。

報道引述消息指，增加的支出將以2.8萬億元人民幣(下同)地方政府特別債券作為支持，旨在刺激基礎設施投資，全國預算赤字與國內生產總值(GDP)比，可能推高至3.5%，高於去年的2.8%，意味將升至創紀錄水平。

報道引述一位政策消息人士表示，「當經濟遭受重大衝擊時，鑑於貨幣政策的效果有限，有必要加大財政政策支持力度。」，而國家統計局發言人毛盛勇早前在新聞發布會上表示，適當提高年度預算赤字率是有空間的。

基建投資方面，報道引述政策消息人士指，政府旨在加快規劃中的關鍵基礎設施項目的建設，並啟動一些新的項目，包括公共衛生、應急物資供應、5G網絡和數據中心，這些項目已經得到了最高領導人的支持。報道又指，地方政府將被允許發行更多的特種債券，與2019年的2.15萬億元相比，今年可能達到2.5-2.8萬億元。

中國國家發展和改革委員會、財政部和央行沒有立即回應路透的置評請求。

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