美股喘穩，美股期貨個別發展，道期現跌0.9%，標普500期貨跌1.1%，納期升0.49%，恒指今早高開438點或2.02%，報22147點，成交金額31億元；國指今早高開220點或2.58%，報8780點。

中華煤氣（0003）去年少賺25%，派息維持23仙，不過維持超過十年的紅股10送1，2019年則改為20送1。煤氣開市跌5.76%，報13.74元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。

碧桂園（2007）升5.93%，報8.4元，是升幅最大的藍籌，內房股方面，潤地（1109）升5.18%，報29.45元；中海外（0688）升2.27%，報22.5元。

騰訊（0700）升3.5%，報355元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻80點。

高銀金融（0530）公布，收到要約全購旗下一間公司，而該公司擁有啟德4B區4號地皮。高銀於2018年11月以89.067億元投得該地皮。開市報1.27元，無升跌。

國際油價經過連日大瀉後，周四（19日）晚上急速反彈，紐約4月期油現時抽升超過20%，布蘭特期油亦上升逾一成。紐約期油現報25.78元，升2.22%；布蘭特期油現報28.18元，跌1.02%。石油股向上，中石化（0386）升2.5%，報3.28元；中石油（0857）升4.04%，報2.32元；中海油（0883）升5.62%，報6.76元。

全球瘋搶美元，引發其他貨幣貶值，例如人民幣亦跌穿7.1。貿易股方面，萬洲（0288）升0.67%，報6.03元；申洲國際（2313）升5.06%，報80元；創科實業（0669）跌1.11%，報49元；瑞聲（2018）升2.6%，報39.5元；舜宇（2382）升1.64%，報96.3元。航空股方面，國航（0753）開市報5.46元，升2.63%；南航（1055）開市報3.19元，升1.27%；東航（0670）開市報2.86元，升4%；國泰（0293）開市報8.2元，升0.49%。

小米集團（1810）剛好在去年底設立武漢總部，小米總裁王翔表示，目前武漢地區近2,000名員工實現零感染，而公司亦有提供物資、財務、法務援助協助整體供應鏈復工，現時約80%供應鏈成功復產，令集團維持經營生產秩序，直言今年5G產品發布策略不會有太大變更，預計仍會發布至少10款5G手機。小米（1810）開市報9.82元，升3.04%。其他手機設備股方面，雷蛇（1337）開市報1.03元，升4.04%；丘鈦（1478）開市報8.23元，升0.98%；舜宇（2382）開市報96.3元，升1.64%；通達（0698）開市報0.45元，升2.27%；瑞聲（2018）開市報39.5元，升2.6%；比亞迪電子（0285）開市報11.6元，升1.22%；信利國際（0732）開市報0.81元，升2.53%。

長和（0001）公布去年度業績，純利按年升2%(以呈報貨幣計算，下同)至398.3億元，主席李澤鉅指，在當前市場充斥各種不利因素之逆境下，集團來年之業務難免受到波及，幸而集團眾多核心分部中，電訊業務面臨影響將相對較少。長和升1.54%，報46.25元。

長實（1113）公布，去年純利按年跌27.4%至291.34億元，基礎盈利287.29億元，按年升19%。長實集團升4.07%，報35.8元。