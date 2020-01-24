【開市焦點】港股ADR升342點 騰訊ADR升2.5%
文章日期：2020年3月20日 09:08
各國推刺激經濟措施，美股喘定，未再熔斷停市，並重上20000關，港股ADR升342點或1.55%，報22052點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.5%，折合報351.57元；匯控（0005）升1.2%，折合報45.14元；建行（0939）升1.89%，折合報6.07元。
今日焦點股份可留意：
高銀金融（0530）公布，收到要約全購旗下一間公司，而該公司擁有啟德4B區4號地皮。高銀於2018年11月以89.067億元投得該地皮。
國際油價經過連日大瀉後，周四（19日）晚上急速反彈，紐約4月期油升24%，布蘭特期油亦升逾一成。
全球瘋搶美元，引發其他貨幣貶值，例如人民幣亦跌穿7.1。貿易、航空股或受到匯兌損失。
小米集團（1810）剛好在去年底設立武漢總部，小米總裁王翔表示，目前武漢地區近2,000名員工實現零感染，而公司亦有提供物資、財務、法務援助協助整體供應鏈復工，現時約80%供應鏈成功復產，令集團維持經營生產秩序，直言今年5G產品發布策略不會有太大變更，預計仍會發布至少10款5G手機。
長和（0001）公布去年度業績，純利按年升2%(以呈報貨幣計算，下同)至398.3億元，主席李澤鉅指，在當前市場充斥各種不利因素之逆境下，集團來年之業務難免受到波及，幸而集團眾多核心分部中，電訊業務面臨影響將相對較少。
長實（1113）公布，去年純利按年跌27.4%至291.34億元，基礎盈利287.29億元，按年升19%。
中華煤氣（0003）去年少賺25%，派息維持23仙，不過維持超過十年的紅股10送1，2019年則改為20送1。
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