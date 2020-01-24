各國出招刺激經濟，英國央行緊急減息並擴大購債規模，澳洲、加拿大和日本也在擬加碼刺激，而美國亦尋求30億美元用以購買石油儲備，刺激紐約期油大升24%創最大升幅，美元亦延續漲勢。道指低開68點後，最多曾跌721點或3.63%，點數計較近期動輒逾千點的跌勢放緩，亦沒有出現熔斷跌停，收市重上20000點。

道瓊斯工業平均指數收漲188點，升幅0.95%，報20087點。標普500指數收漲11點，升幅0.48%，報2409點。納斯達克綜合指數收漲160點，或2.3%，報7150點。

麥當勞升8.8%，報149.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻82點，而強生跌5.86%，報127.05元，拖低道指53.6點。

科技股方面，蘋果收市報244.78元，跌0.76%，谷歌母公司Alphabet收市報1111.67元，升1.87%，亞馬遜收市報1880.93元，升2.78%，Facebook收市報153.13元，升4.19%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.92%，報287點。德國DAX指數收漲2%，報8610點；法國CAC 40指數漲2.69%，報3855點；英國富時100指數收漲1.4%，報5151點。