恒指昨跌582點，收報21,709點，成交金額1910億元。美國新冠狀病毒肺炎確診個案升至逾7500宗，美股10天以來第4次熔斷。亞太區股市仍然受壓，韓股暴跌8.4％，台股亦瀉5.8％，但美股期貨在港股尾市一度由跌轉升，港股跌幅收窄。騰訊（0700）去年第四季純利遜預期，但遊戲業務看到王者再臨的迹象，再次成為會「生金蛋」的業務，股價逆市上升。若能回調至300元至320元水平，可分段小注吸納。

市場瘋傳橋水基金爆倉，基金在周三晚作出澄清，強調業務運作一切正常，但市况未有因此而回穩，美股在公布確診個案急增後又再熔斷。聯儲局兩度緊急減息將利率降至零，又大舉進行回購操作、重啟7000億美元QE以及商業票據融資機制，昨日進一步進行貨幣市場基金流動性便利，確保企業和民眾能隨時在基金提現。

市場關注疫情影響多於流動性

基本上除了買股票外，可以做的都已做了。美股收市後，歐洲央行又宣布推出7500億歐元的緊急量化寬鬆，並將購買對象擴大至企業債券，試圖安撫債券市場，穩定債息和歐元匯價。初時效果不大，亞洲股市全線大跌，韓股一度跌9%。但歐洲開市後，至少歐債息率顯著回落，意味債價上升，若風險平價基金希望沽貨，也多了一個渠道和較好的價格。

手遊增長勁 騰訊也屬「抗疫股」

各國政府和央行都火力全開，子彈都差不多打光。流動性似乎已不是重點，市場的憂慮是疫情下，企業缺乏收入和現金流，將出現大量信貸評級下降和違約，銀行拒絕放貸、債券發行近乎停頓。周三晚投資級別債券利率價差上升30點子至285點子，為2009年7月以來最高水平；高息債更升58點子至904點子，就算是最高級別的市政府債券，收益率也由3月9日至今上升逾倍，達到1.86厘。市場格局是有流動性而缺乏信貸，無論是企業、基金還是個人，都被迫透過拋售資產來增加現金以應付未來困難日子。這就是央行提供充足流動性下，各類資產仍然繼續融化的原因。後市發展重點關注VIX指數以及債券利差，若雙雙回落才有較大的反彈空間。

騰訊第四季收入為1058億元（人民幣‧下同），高於市場預期的1029.24億元約2%至3％，按年計增長25%。第四季淨利潤為215.8億元，比去年同期142.29億元高出51.6%，低於市場預期258.03億元。熊市中純利低於預期，績後當即曾跌6%。但騰訊去年第四季手遊增長強勁，今年也會進一步加速，某程度上是一隻「抗疫股」。當然，在宏觀經濟疲弱下，廣告、微信支付以至雲計算會有影響，但始終遊戲才是集團強項，既不受疫情影響又幾乎毫無對手，今年預測25倍的市盈率有條件獲得重估。

業績無問題 惟股價未跌夠

但騰訊的問題不是在於業績，而是其股價跌幅不夠。阿里（9988）由高位最多回落達30%，納指也有相若跌幅，倒是騰訊相對強勢，就算以昨日低位計也只回調約23%。在當前爭相套現的市况中，高估值、跌幅不夠的股份往往有補跌風險。若股價回到300元至320水平，可分段收集作中線持有。

[張兆聰 還看今朝]