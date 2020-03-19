業務橫跨影視及教育行業的內地公司華夏視聽今日遞表申請上市，保薦人為麥格理及招商證券國際。公司一方面製作電視節目，旗下劇集包括《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《射雕英雄傳》等；另一方面則經營中國傳媒大學南廣學院，後者有1.2萬名學生，去年錄取率為4.3%，此外，公司亦計劃推出藝人培訓課程。

翻查公司初步招股資料，華夏視聽的獨立非執行董事多為傳媒界人士，除內地電視劇製片人張紀中外，浸會大學傳理院長、前任新聞系主任黃煜亦赫然在列。資料顯示，黃亦任公司薪酬委員會主席、審核委員會成員，並未擁有公司股權。而公司首席執行官兼董事長兼控股股東則為蒲樹林，為一名內地企業家。

截至去年12月31日年度，公司影視製作分部收益按年飈升3.8倍至4.36億元(人民幣，下同），佔總收益58%，分部毛利率按年跌3.4個百分點至46.7%。根據招股資料，分部業績大幅增長，主要是因影視製作較波動，於2018年僅完成《封神》的交付。期內高等教育方面分部收益則按年增12.5%至3.12億元，佔總收益42%。毛利率錄得54.4%。

受影視製作業務大幅增長帶動，全年公司收益錄得7.47億元，按年增約1倍，毛利錄得3.73億元，按年增82%。惟公司去年其他虧損錄得高達7287萬元，此外所得稅開支亦大增逾9倍至4581萬元，抵銷部分收益增幅，全年淨利按年升三成至1.95億元。