新冠肺炎疫情由武漢爆發，而小米集團（1810）剛好在去年底設立武漢總部，小米總裁王翔今日表示，目前武漢地區近2,000名員工實現零感染，而公司亦有提供物資、財務、法務援助協助整體供應鏈復工，現時約80%供應鏈成功復產，令集團維持經營生產秩序，直言今年5G產品發布策略不會有太大變更，預計仍會發布至少10款5G手機。

小米表示，為解決工廠短期財務及招工困難，小米給予合理的招募補貼以平衡代工廠成本，並推出現金激勵及金融援助，推動工廠增加產線，提高產能恢復速度。辦公區之外，小米的線下門店亦實施多項防疫措施。共向員工發放23.4萬個口罩、1,277瓶消毒液等，截至3月19日，超過1,800家小米門店已經正式恢復營業。

另外，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲宣布，向各國醫護人員提供基於雲計算應用，包括疫情預測解決方案、CT影像分析解決方案及新冠病毒全基因組測序分析解決方案，以對抗肺炎疫情全球大規模流行。

其他報道

【疫市掙扎】勞力士關廠至少10日 分柝料行業上半年表現史上最差

【5G投資】中移動：疫情拖累2月4G用戶數 維持全年5G發展目標

【公司業績】長實去年基礎盈利升19% 末期息1.58元

【公司業績】煤氣去年少賺25% 紅股削半至20送1

【公司業績】長和純利升2% 李澤鉅稱來年業務難免受到波及

【疫市求存】金融時報︰匯控或因疫情推遲裁員

【女士注意】外媒：Chanel法、瑞士、意工廠將暫時停產

【港股收市】恒指跌幅收窄 成交急增 收市跌582點 長和績前下挫

【飲頭啖湯】香港電訊推5G月費計劃 月費由198元起

【新冠肺炎】澳門政府料全年博彩收入減半 只餘1300億元

【新冠肺炎】澳門徵用酒店做防疫 澳博旗下一細場暫停營運

【盧比貶值】盧比兌美元跌破75 史上首次

【你無睇錯】瑞穗分析師︰油價可以跌至負數