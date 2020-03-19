中華煤氣（0003）去年派息維持23仙，不過維持超過十年的紅股10送1，2019年則改為20送1。問到恒地（0012）主席李家傑、李家誠兄弟上任後即縮減息時，煤氣主席兼執行董事陳永堅表示，「董事都希望派紅股，包括兩位新主席都係」，但公司一向比較審慎，派息等要視乎當年表現及未來預測，去年社會事件及今年疫情下商旅不通，依家「好似打仗反反覆覆咁，不能好似無事咁派」，所以「縮了10送1，好合理」，20送1已是很好的安排。

陳永堅指，公司一向無承諾10送1，事實上以往亦非年年送紅股，包括2008年雷曼事件，2002至2005年均無派紅股。煤氣亦是財務穩健的公司，在全球前景暗淡下，利潤減少，故董事會亦同意少派一點。他表示「自己會站得悲觀點，亦難以預測今年派息」。

業務方面，去年本港煤氣銷售量為28,712百萬兆焦耳，按年跌2.8%，較中期指引低。陳永堅指「煤氣唔係齋生金蛋」，過去一年氣溫影響售氣量，每高一度會影響3%，加上年中以後出現社會事件，像立法會衝擊等事件，落街似戰場等，都影響消費意欲，旅客來港等，間接影響用氣量。同時亦有中美貿易戰、人民幣貶值等，故指引未必能實現，但煤氣已是較具韌性的公司。

他又提到受疫情的影響，預期內地首季用氣量下跌15%，香港則下跌5%。在香港雖然大家不改出用膳，但亦要食外賣，加上如沙士一般，亦增加用熱水情況，沖涼洗頭洗手，抵銷了售氣量減少的情況。

至於內地，集團雖然需要減氣價，特別是中小微企會出現延後繳費，包括欠費不停供等情況，但亦有優惠政策，像貼息貸款，上游供應商降價，減免社保等，已收取約6000萬元等，但影響仍待觀察。

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