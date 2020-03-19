聯儲局周日（15日）緊急減息一厘至零利率，不過港元和美元拆息不降反升，市場傳出美元流動性緊張的消息，金管局副總裁李達志在《匯思》撰文解釋，因為金融市場大幅下調令避險情緒升溫，投資者增持現金，而金融中介機構亦在現市况下增持美金應付客戶提款要求，港拆息亦連帶影響企穩。

李達志指出，新冠肺炎疫情過去幾星期在歐美國家不斷擴大，不少地方經濟活動近乎停頓，金融市場大幅下調，促使投資者的避險情緒升溫，把資金從股票市場甚至其他資產市場調走，美元成為很多投資者的首選避險工具。另外，很多金融中介機構亦在這種市況下傾向增持更多美元現金應付客戶提款要求，為自己的投資增加按金，或其他不時之需。基於市場供求，美元流動性近日因而變得緊張，也令到美元資金的拆借成本相應提高，並未隨美聯儲調低政策利率而下降。聯儲局和幾家主要央行有聯手推出紓緩美元流動性緊張措施，這些措施可能需要一些時間才能充分發揮政策傳導作用，認為情況應該是會逐漸改善的。

至於港元拆息，李達志指出港元拆息因為聯繫匯率制度，會受到美元息率的影響，有助過去數日一直企穩。此外，港元拆息也因為最近的集資活動以至季結臨近，增加市場對港元資金需求增加。李達志表示，香港的貨幣市場運作保持有序，銀行間的港元拆借活動正常進行。以一個月期的拆息為例，目前一至二厘的水平也並不算太高，至於隔夜拆息大多保持在一厘左右，到了下午當銀行較爲確定當天的支付需要後，隔夜拆息往往更會顯著下調。

整體而言，李達志指銀行體系資本充足，流動性亦保持充裕，而銀行持有的一萬億元外匯基金票據亦為體系的流動性提供了强大緩衝，而金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援。該行會密切監察市場情況，並根據聯繫匯率制度確保香港貨幣穩定。

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