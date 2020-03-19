早上9時，Trading Floor出現難得一片的寂靜。

眾人屏息靜氣，凝視著掛在天花附近的電視熒光幕。畫面上，一個白頭老男人維持著一貫趾高氣揚的態勢，侃侃而談地叫群眾不用擔心，然而10分鐘的演說，除了公布對歐洲各國的出入境限制外，內容基本上極度空洞。倒采聲中，美國總統特朗普完成了他的全國演說，救市憧憬落空，Front Office同事落寞地坐回座位上，準備應對當天的股市大屠殺。

選舉年遇上疫症大流行，對特朗普來說，應該說是不幸吧，特別是以他在疫症來襲至今一段時間的抗疫表現，確實是水準以下之作。記得美國1月出現首宗新型肺炎確診個案時，華府採取的是淡化策略，刻意拉遠美國與冠狀病毒的距離，令民眾覺得疫症很遠、威脅很小、感染機會甚微。然而被低估的疫症，由於西方人的不設防，短短一個月內席捲全歐洲，再進一步在美國蔓延。特朗普現在回想起來，大概也後悔當初為何如此輕視，讓這粒微小到觸不到、看不見的冠狀病毒，成為了總統選戰的絆腳石。

說侵侵會輸掉年底才進行的選戰，現時還言之尚早，不過因疫情而損耗了本來的優勢，卻是不爭的事實，畢竟天災人禍發生在選舉年，如何面對是執政黨的一大考驗。批評從來都比落手落腳做容易得多，在野黨可以放空炮，針對執政黨做得不好的地方大肆批評，本身已較具優勢；而執政黨就算做得好，也會被視為本份，很難獲得加分，最多只能鞏固支持率，但若做不好，卻肯定會被扣分。本被視為一盤散沙的民主黨，關鍵時刻由具豐富華府行政經驗的前副總統拜登跑出，很大機會成為特朗普的選戰對手。太平盛世，喜愛撩是鬥非的特朗普，擅長彰顯大美國主義，或更得民心；但亂世來臨，形象較具條理的拜登，或會被視為更能帶領民眾走出低谷的領袖。

若不是這枚小小的冠狀病毒出現，特朗普本來一手好牌，連任在望。與中國打了幾年貿易戰，好不容易取得壓倒性成果，爭取到最有利的條件，滿足美國人要挫中國銳氣的心態。利用無人機擊殺伊朗革命衛隊領袖，伊朗反擊滑稽地擊中客機，國內掀起反政權的聲音。與朝鮮的關係時鬆時緊，但總算成為首位踏足朝鮮的在任美國總統。美股高企，任內道指創新高，資本市場歌舞昇平。然而，疫情拖累下，這些「好牌」正逐步流逝：冠狀病毒煞停了執行原本已簽訂好的中美貿易協議；伊朗疫情肆虐、朝鮮封關，防疫抗疫中斷了外交交流。至於股市，道指在過去兩周多次遭洗倉，特朗普最引以為傲的政績已不復再。

作為金融人，當然最關心股市。美股爆發股災，全球又哪能不受影響？特朗普一向自詡在任內美國經濟欣欣向榮、股市破頂不絕，但現時這招牌竟被疫情所破壞，三年經營、兩周瓦解，肯定不忿氣。可以想像，為了救市、救政績，他一定會想盡辦法力求穩住股市跌勢，最好更能「拗腰」回升。出口術說美國一切安好，是特朗普必做和已做的事，務求增強市場信心，但信心不是你說有就有，大戶要清倉套現，在自由經濟下，就算總統也阻止不了。於是，減息增加流動性、再重啟量寬，成為了第二招。

特朗普脅逼聯儲局減息，過去幾年大家已聽到厭；不過緊急減息這招數，一向是逼不得已才使用，而近期不單用了，而且在短時間內用了兩次。第一次緊急減息，市場是意外的，因為當時美國疫情並未算嚴重，市場不單不覺得亢奮，反而感到恐懼，質疑疫情是否已嚴重到經濟活動停頓，才需要通過放寬銀根來援助「水緊」的企業。當市場預期本周議息會再減息，聯儲局卻連幾天也等不了，第二次緊急減息，令息口即時變零。效果呢？更差，道指出現歷來最大的點數跌幅。或許，提前減息是想營造令市場意外的效果；又或許如不少分析指，局方有實際需要，通過減息來頂住規模更大的債市崩塌。

事情發展至今，股市已經救不了，畢竟疫情令經濟活動大規模暫停，企業失去創造利潤的機會，又哪能對股市帶來支持？事實上，疫症是人類生存問題，又怎能期望可利用金融措施來解決？解決方法只能靜待疫情消退，又或有疫苗出現。不過，全球關注的美國總統選戰卻是政治問題，特朗普不會坐以待斃，如何利用政治方式來反擊，緊接的一段時間，肯定好戲連場。

大膽猜想，特朗普已經展開了他的反擊，就在他本周的一條Twitter，將新型冠狀病毒稱之為 "Chinese Virus"，或許已為他的計劃透露了端倪。特朗普一向善於塑造敵人、挑起爭端，而事實上，新型肺炎在武漢率先爆發，稱之為 "Chinese Virus" 在情理上亦無不妥。既然群眾因執政黨處理疫情不善，而將自己視為敵人，何不直接將疫情往上推，將它的源頭--中國，塑造成全美國、甚至是全球受疫症影響國家的敵人？

套入侵侵的思考模式：「天大地大不及我最大」來想，第一步，會推倒與中國達成貿易協議，又或是在第二階段的貿易協議大幅提高叫價，要求中國彌補美國因疫情而受到的經濟損失。中方當然不會就範，於是實行他的第二步，加重關稅、甚至禁運等封殺手段，讓中國就算復工復產，所生產的貨品也少了美國這個最大消費國。別以為這招不管用，中方最終在首階段協議讓步，便是由於中國需要美國、多於美國需要中國。第三步，也是最接近選舉日才使用的策略，就是全方位在任何國際層面針對中國，將中國塑造成「病毒之國」，再將自己打造成對付中國的英雄。當選戰發展到白熱化階段，政績只是基本因素，口號和形象才是選票收割機。「只有我，特朗普，才是對抗中國的剋星！」聽起來多動聽，輕易以民族情緒挑起血管內深藏的大美國主義，令受疫症影響的選民，將怨氣轉移至中國身上。

對，以上這些都是想像，而且都是一石激起千層浪之舉，但狂起來的特朗普，豈會不敢在疫戰下的選戰中，挑起新一輪的冷戰？

羅仕揚

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