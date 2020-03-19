長和（001）旗下電訊業務去年推動架構重組，集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭回應分析員提問時表示，旗下新成立的鐵塔業務，會尋求不同的選項，例如收購及合併，去尋求增值機會，但是並沒有回應會否分拆該項業務上市。同時集團旗下的丹麥及瑞典電訊業務，亦正物色整合機會。

陸法蘭稱，長和在過去一般時間，在意大利、斯里蘭卡及澳洲均與當地業界購併及整合，並非秘密，他們還想在瑞典及丹麥物色整合機會，亦有意在印尼市場尋求類似機會。在電訊業務領域，他認為，尋求與業界合併，是最具增值能力的策略，因此在較早前於澳洲市場完成電訊業務整合及壯大之後，長和無意停下來。意大利電訊業務經完成合併後，他指，以今年首兩個月為例，無論現金流及盈利表現，均符合預算，並相信該項業務邁向數碼化之後，會有更佳發展。集團聯席董事總經理霍建寧補充，意大利電訊因為需要在去年完成網絡建設，因此資本開支會較高。

在其他業務的收購合併方面，集團主席李澤鉅表示，在當前市場環境波動下，長和已經能夠顯示在艱難時期，保持彈性，甚至提供現金流。長實集團旗下無論是長和、長實（1113）及長江基建（1038），均對購併機會保持開放態度。他指：「如凡事皆好的話，就顯示不到其強項，但是在困難時期，會顯示到長實的競爭優勢，這才是長實的DNA」。不過，他對集團會否進行回購，及會否趁股價低將私有化赫斯基能源，他一概拒予回應，但是他不忘「賣花讚花香」笑言：「若看長和的派息，長和已有好的價值，可以值得評估機會，當然不能透露計劃！」。

面對新冠肺炎疫情影響，霍建寧補充，集團旗下屈臣氏的客流難免受到影響，但是仍會保持擴充狀態。陸法蘭則稱，集團在進行資本開支時，會考慮到所得回報情況，目前未有打算提到，在疫情影響下，在資本開支預算方面會降低多少。李澤鉅又稱，長和派息方面符合其中期預算，會保持穩定，而不會做到不可預測，基本上會依盈利能力去確定派息水平。