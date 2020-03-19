大型零售公司先後動用產能生產口罩，電競行業亦加入戰線。以鍵盤及滑鼠知名的遊戲周邊公司雷蛇（1337）今日宣布，將旗下部分生產線轉為生產口罩，此外將捐出最多100萬個口罩至世界各地的衛生部門。雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮今日於Facebook上發貼文表示，雖然現時大眾均身處家中、打機度日，對雷蛇遊戲周邊產品的需求也與日俱增，但公司認為，無論身處何種行業，各界都有份參與抗疫之戰，故作出此決定。

陳民亮表示，過去幾日雷蛇的設計師及工程師全天候工作，將其原本的生產線改造為生產口罩，希望到時可將產品捐贈至世界各地。他表示，雷蛇的捐贈將以新加坡開始，即公司東南亞總部的所在地，現時公司已聯絡星洲當局捐贈首批物資。此外，雷蛇將陸續接觸其他公司分部所在地的衛生部門，根據其情況決定可獲優先捐贈的地區。

陳民亮於文末表示，改造生產線及捐罩僅是雷蛇抗擊新冠肺炎行動的第一步，未來公司將繼續動用時間、資源及人才，對此逐步作出貢獻。他表示，新冠肺炎的情況日趨嚴重，相信每個人都可對抗疫作出貢獻，亦應當盡其所能，希望大家可保持健康，並在關鍵時刻互相支持。陳亦呼籲，若有任何公司或個人同樣希望伸出援手，可聯絡雷蛇。

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