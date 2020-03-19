長和（0001）的港口業務受貿易戰及疫情影響，但是集團主席李澤鉅表示，無意放棄香港的港口業務。同時集團在電訊業務邁向5G發展方面，預料建基於4G的網絡建設，相信投資不會太巨大。

長和聯席董事總經理霍建寧指出，港口業務的標準箱吞吐量下跌約7%，並預期隨著今年第二季尾、第三季左右市場重新建立存貨業務，料對港口業務帶來幫助。李澤鉅更強調，長和的港口業務為全球經營，因此無計劃放棄香港的貨櫃碼頭業務。和記港口信託因應去年還債12億元，因此降低派息，但是他指出，長遠減債後有利股東。

電訊業務方面，長和較早前落實新營運架構後，霍建寧指出，未成立新公司前集團要就原有100億歐元債務，涉及的財務成本已由原先的2.75厘，降至只有0.8厘左右，經濟效益已見顯現。受疫情影響，他見到的是用戶使用量增加。在開發5G業務方面，集團建基於4G的基礎下，只需額外作出一些資本開支便可建成網絡，目前則只餘等待瑞典市場的頻譜安排，便全線發展5G網絡。集團的電訊業務，將來會因應投標結果，在印尼及香港市場有使用華為的設備，在英國亦有使用華為的設施，但是會按照當地法規及投標價錢而定。

至於長和在持股四成的赫斯基能源方面，霍建寧稱，打和價是每桶約38.5美元，相對目前售價只25至26美元，全年影響長和的盈利約24億港元左右，可幸是該公司現金充裕，去年還向長和派發11億元。李澤鉅稱，集團仍然承受得起。

過去一段時間，市場匯率大幅變動，霍建寧指出，若英鎊或歐元各下跌10%，將對長和的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）及稅後利潤會有2%及3%影響。

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