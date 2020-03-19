長江和記實業（0001）兼長實（1113）主席李澤鉅表示，雖然新冠肺炎肆虐影響全球，但是歐洲及英國的零售及藥店業務需要保持開放，因此業務好了。電訊業務則受惠於市民留在家中情況增加，因此使用量增加。他又指，當前樓價仍未反映疫情帶來的影響，目前只見到有自住需求，具體影響要視乎疫情延長多久，及影響各行業多少。

李澤鉅指出，長實派息增加10%，主要是視乎基礎盈利增長而去派息。另集團對涉足上海高尚領域的項目感到興趣，但是因為疫情關係而有如傳媒記者會般，只能間接保持接觸。在香港推盤方面，只要建成及取得售樓同意書，集團就推出樓盤銷售。在飛機租賃業務方面，長實已和航空公司租客簽署長約，航空公司需要按約付租，因此未見業務太受航空公司縮減業務影響。旗下收租物業面對疫情影響，他指出，長實會視乎不同租戶的需要而去安排紓困措施，不會一刀切，原因是有些租戶表現好過疫情之前。酒店業務去年面對社會運動衝擊，但是因為參與較多長租市場的關係，因此入住率比同業為佳，但是今年經營會辛苦些，要視乎疫情需時多久完結。當然他們會視乎機會，去爭取將酒店項目資本化。

對於會否捐地協助政府提供更多房屋，李澤鉅說：「幫人可用不同方法」，並無作進一步回應。另集團會否生產口罩供應市民，他則謂遲些再談這些事情，集團會盡量做好清潔，並且向員工提供口罩，但是各地員工是否使用，要視乎各地習慣而定。在開發藥物方面，他謂長和旗下長江生命開發的皮膚癌用藥，可能治理新冠肺炎有少許關係，但是現時仍言之過早。

記者：陳偉燊

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