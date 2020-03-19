據《彭博》報道，瑞士鐘表行業在去年經歷香港社會活動帶來的衰退後，爆發新冠肺炎令情況更加複雜，中國經濟放緩或影響世界其他地區。由於瑞士法郎匯價穩定，金價大升，加上商店關閉將令鐘表集團如Swatch及Richemont的成本上升，奢侈品牌勞力士（Rolex）更由周二起，關閉瑞士所有工廠最少10天。

另外，Richemont旗下轉售網站Watchfinder的二手卡地亞手表價格大跌49％，巴塞爾及日內瓦鐘錶展已被取消，Swatch原先為2020年東京夏季奧運會準備了特別版Omega手表，現時亦有很多人預計奧運將被取消。

Sanford C. Bernstein分析師Luca Solca指出，上半年或是現代奢侈品行業有史以來最差的年份，將會影響瑞士鐘表行業的就業情況，行業共有5.9萬名從業員，亦佔瑞士出口總額的近十分之一，情況較2008年更嚴峻。

報道指出，本周二公布的一份報告顯示，2月瑞士手表出口跌幅是8個月以來最大，出口至中國及香港分別下跌52%及42%。隨著疫情重心轉移到歐洲，預計3月的跌幅將會更大，Swatch及歷峰集團（Richemont）今年市值已蒸發約三分之一。

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