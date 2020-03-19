中國移動（0941）去年資本開支約1659億元（人民幣，下同），當中5G相關投資約240億元，董事長楊杰表示，今年資本開支預算為1798億元，按年增加8.4%，當中5G投資佔約1000億元。楊杰表示，肺炎疫情拖慢5G發展項目，但近期已就新建5G基站進行招標，認為可如期完成新建25萬個5G基站，5G套餐客戶淨增7,000萬目標。楊杰指，資本開支增幅已綜合考慮盈利及現金流情況，期望今年派息維持穩定。

問及疫情對集團的影響，楊杰指出，今年首兩個月上客量受到拖累，2月份移動用戶減少725萬戶，4G客戶減少1200萬，新增用戶減少約6成，家庭寬帶上客量減少6成，手機等產品銷售減少3成。新年前後，語音用量減少27%，日均上網流量減少2%。內地遊客減少外遊拖累國際漫遊表現，但該分部收入貢獻佔比一向不大。

中國廣電是第四家獲5G商業牌機構，早前有報道，中移動會與中國廣電合作發展4.9GHz頻譜，楊杰表示，雙方有進行溝通，探討共建5G網絡可能性。問及會否補貼5G手機銷售，搶攻市場份額，副總經理兼財務總監董昕表示，現時未有考慮相關方案。截至截至2月底，中移動5G套餐客戶超過1,500萬，5G客戶ARPU較遷轉前高約6.5%，增幅較市場預期低，楊杰表示，現時多為高ARPU的4G客戶轉用5G，所以增幅不太大，未來會拓展年輕人市場。內地去年10月起開放攜號轉台，楊杰表示，用戶增減波幅正常，影響輕微。

記者：李哲毅

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