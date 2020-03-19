煤氣（0003）公布，截至去年12月底止全年業績，純利69.66億元，按年倒退25.2%，每股盈利41.2仙，派末期股息23仙，連同中期息派12仙，全年派35仙；建議派每20股現有股份可獲派送1股新股，較2009年起派10送1紅股的每年傳統削減一半。

未計集團所佔國際金融中心投資物業之重估增值，去年稅後溢利67.66億元，按年下降7%。

期內，營業額增長3.98%至406.28億元。去年本港煤氣銷售量287.12億兆焦耳，較上年度下降2.8%；而爐具銷售量則逾29萬台，較上年度增加2.4%。

截至2019年底，客戶數目達193.37萬戶，較上年度輕微上升1.3%。

集團表示，2019年香港受國際大環境、中美貿易關稅之不確定因素所影響，進出口及物流業務不振，加上下半年起因社會衝突事件令訪港旅客數目急劇下跌，本地消費低迷，餐飲、零售及酒店業皆受到嚴峻衝擊，對工商業之煤氣銷售帶來負面影響。此外，本港全年平均氣溫較上年度為高，令住宅煤氣銷售量亦有所下降。

集團展望，預計2020年本港客戶數目將保持平穩增長。集團預期，今年本港經濟將進一步下行。2019年8月1日生效之煤氣標準收費上調亦有助集團抵銷部分增加之經營成本。長遠而言，本港煤氣業務仍受惠於政府增加土地及房屋供應，預計客戶數目於未來數年將維持穩定而理想之增長。

新冠肺炎疫情對2020年內地全年經濟之影響尚未明朗，然而對第一季度肯定造成較大之衝擊。本港方面，持續多月之社會衝突事件已對零售、旅遊、餐飲及酒店業等造成衝擊，新冠肺炎疫情更進一步打擊該等及其相關之行業，短期內對工商業煤氣銷售帶來負面影響。集團以公用事業為核心業務，對經濟下行所帶來之衝擊具有較強之抗禦能力，待疫情過後，業務將有望在較短時間內得以回復正常。

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