長實（1113）公布，去年純利按年跌27.4%至291.34億元，基礎盈利287.29億元，按年升19%，每股盈利為7.89元，按年跌27.3%，每股基礎盈利則按年增19%至7.78元，派末期息每股1.58元，按年增加10.5%，連同中期的0.52元，全年共派息增加10.53%。

集團去年已確認的物業銷售收入按年升84.4%至641.08億元，物業銷售收益按年升78%至213.72億元。截至2019年底的已簽訂合約而尚未確認之物業銷售，在2020年銷售確認預期為139.09億元，2020年後是153.89億元。土儲方面，不包括農地約9200萬平方呎，其中香港為400萬平方呎、內地8400萬平方呎及海外400萬平方呎。

物業租務方面，集團物業租務收入按年跌2.4%至74.5億元；來自酒店及服務套房業務的收入為41.85億元，按年跌18.77%，主要是受2019年年中起受香港社會動盪所影響，擁有840間房的歷山酒店經已落成，即將開始試業。飛機租賃方面，集團去年收入為31.92億元，按年升8.24%。

集團在展望提到，預期本港經濟將無可避免受本地及外圍不確定因素影響，估計本地物業市場將面對不同程度的挑戰，並繼續由市況及政府相關房屋政策所主導，惟當內地經濟環境回穩，料將為本港帶來各種不同機遇。

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