長和（0001）公布去年度業績，純利按年升2%(以呈報貨幣計算，下同)至398.3億元，EBITDA升20%至1135.8億元，收益總額跌3%至4532億元。派末期息2.3元。

主席李澤鉅指，外在因素如貨幣及商品價格波動對集團之呈報盈利能力構成不利影響，撇除外幣兌換影響，集團於2019年仍維持穩固盈利增長與健全財務狀況，主要由於妥善執行之財務策略令集團債務融資成本大幅降低，而未來將會繼續受惠。

展望方面，李澤鉅指，新型冠狀病毒在各地爆發並極速蔓延，加上近期價格戰引致原油價急劇下跌，為全球經濟帶來史無前例之風險及挑戰。內地及大部分國家之貿易環境將面對極大考驗，各行各業都受到嚴重打擊。連同英國脫歐涉及之不明朗前景、多國出現社會動盪、地緣政治及貿易緊張局勢，令全球經濟雪上加霜。

李澤鉅續指，在當前市場充斥各種不利因素之逆境下，集團來年之業務難免受到波及，幸而集團眾多核心分部中，電訊業務面臨影響將相對較少。若無其他不可預見之情況，此業務之展望將維持正面。營運韌力、業務及地域分佈多元化及深厚之財務根基繼續為集團之主要優勢，以期於2020年呈報穩固表現。

另外，業績報告中「結算日後事項」提到，集團正密切關注新型冠狀病毒疾病爆發之發展，及其對商業及經濟活動之阻礙，並評估其對集團財務狀況、現金流量及營運業績之影響。鑑於新型冠狀病毒疾病爆發不停變化之性質，於授權發佈此財務報表日，並無法合理估計其對集團財務狀況，現金流量和營運業績的影響。

集團聯席董事總經理霍建寧則指，在內地，集團萬事俱備，待新型冠狀病毒疫情減退時，表現將會強勁反彈。集團逾3,900家店舖已重新營業，僅不足5%店舖仍然停業。市場客流量由90%跌幅改善至50%，而屈臣氏早於數年前已投資數碼功能，透過3,900多個零售點為客戶提供網購一小時內送貨服務，使其錄得遠較市場為佳之負25%銷售額跌幅。在歐洲，新型冠狀病毒迄今並無令集團業務受阻。又預期新型冠狀病毒大流行對基建部門之影響輕微。

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