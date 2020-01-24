環球金融市場愈救愈跌，今早歐美宣布救市措施之後，恒指跌幅反而由開市的70點擴大至1152點或5.17%，低見21139點，是2016年7月12日20957點後最低。

恒指收市跌582點或2.61%，報21709點，成交金額1910億元，較上日增加15.03%，同時亦是本月13日2024.34億元成交後最多；國指跌240點或2.74%，報8559點。

午後恒指跌幅收窄，上升的藍籌股亦由午市的1隻增加至8隻，而創52周低的藍籌亦維持於近一年最多的39隻。

創科實業（0669）升4.54%，收報49.55元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）則跌12.6%，收報38.85元，繼續是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）表現先跌後升，收市升2.69%，收報343元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻60點；友邦（1299）則連跌第二日，跌5.67%，收報60.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低127點。

長和（0001）、長實集團（1113）收市後公布業績，同其他長和系股分一樣，均下跌，長和跌8.72%，收報45.55元；長實集團跌7.4%，收報34.4元；電能實業（0006）跌9.5%，收報45.7元。

中國移動（0941）去年全年股東應佔盈利1066.41億元人民幣，按年跌9.46%，中移動收市跌1.13%，收報48.25元。

中移動指，為滿足建設領先的5G網絡、打造雲戰略基礎設施以及支撐CHBN「四輪」發展等需要，計劃今年資本開支預算為1798億元。其中，5G相關投資計劃約1000億元。5G股個別發展，中興（0763）午後抽升，曾漲逾一成，高位見22.45元，升11.41%，收報21.15元，升4.96%。長飛（6869）、中國鐵塔（0788）、京信通信（2342）分別跌5.51%、10.7%、及1.03%，報13.7元、1.5元及2.88元。

澳門徵用酒店做防疫，澳博（0880）旗下一細場暫停營運，澳博收報6.1元，跌7.01%；另外，澳門政府料全年博彩收入減半，只餘1300億元，濠賭股全跌。新濠國際發展（0200）收報10.42元，跌5.27%；美高梅中國（2282）收報7.64元，跌3.29%；永利澳門（1128）收報10.32元，跌6.86%；銀河娛樂（0027）收報38.6元，跌4.69%；金沙中國（1928）收報26.15元，跌5.77%。

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