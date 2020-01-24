香港電訊（6823）亦公布5G月費計劃，不過有別於其他電訊商，集團月費計劃由8GB起跳，收費因此亦較低，由198元起跳。集團稱，相關服務在將在4月1日推出，並成為香港首家流動通訊服務營運商推出真正5G。另外，集團稱，5G服務推出首階段，網絡將覆蓋主要地區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、紅磡及土瓜灣，當中太古廣場及太古城中心更已計劃短期內提供全面的5G覆蓋。

集團由明日起，旗下csl及1O1O 5G服務計劃將提供多個本地流動數據用量組合及5G手機服務組合以供客戶選擇。一如集團早前提到，其5G服務除速度外，更包括一系列服務，如5G VR電競、5G VR應用程式等，同時更包括Now E「英超西甲」2020/21賽季通行證，5G用戶可收看由Now獨家播放的英超西甲賽事，部份精選賽事亦會提供4K高清畫質串流直播。

香港電訊集團董事總經理許漢卿女士表示，作為一家領先的創新者及香港首屈一指的資訊及通訊科技服務供應商，香港電訊很高興引領香港進入5G時代，將於4月1日在香港推出真正5G服務，並會為全香港帶來真正獨一無二的5G新時代。

記者：葉子晴

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