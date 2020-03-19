【你無睇錯】瑞穗分析師︰油價可以跌至負數
文章日期：2020年3月19日 15:12
在全球需求減弱之際，沙特和俄羅斯還大打石油戰，昨日紐約期油價重挫24%至18年低位，一度最低只有每桶20.06美元，是史上第三大跌幅。瑞穗證券董事總經理Paul Sankey預計，國際油價將一直跌至負數。
Paul Sankey的理論是，現時全球的石油需求約每日1億桶，但新型冠狀病毒引致需求減弱，可能會使原油市場有每日2000萬桶的過剩。油企要尋找可儲存這些過剩原油的地方，慢慢就會導致空間不足，引發庫存成本過高，屆時油企就會寧願付錢請消費者購買原油，結果造成負油價。
他認為，在疫情影響下，中國率先減少原油需求，現時歐美等大國都面臨經濟衰退，與此同時沙特和俄羅斯卻要增加供應。因此，原油市場將面對需求減弱及供應擴張的「完美風暴」。
最先受影響的將是生產成本較高原油，例如美國Bakken的頁岩油，及加拿大的油砂，它們都會是油價戰的明顯敗家。但Paul Sankey認為，在這場完美風暴之下無人能夠倖免，因為在現時的油價水平下，即使是沙特和俄羅斯都會面臨外儲快速耗盡的危機。
記者：廖毅然
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