中興（0763）午後抽升，曾漲逾一成，高位見22.45元，升11.41%，現報21.7元，升7.69%。

中移動（0941）中午公布去年業績，為滿足建設領先的5G網絡、打造雲戰略基礎設施以及支撐CHBN「四輪」發展等需要，計劃今年資本開支預算為1798億元。其中，5G相關投資計劃約1000億元。集團今年將積極推進5G建設，2020年底5G基站規模累計達到30萬站以上，基本實現全國地市以上城區5G覆蓋。中移動績後做好，現升0.1%，報48.85元。

其餘5G概念股表現仍疲弱，長飛（6869）、中國鐵塔（0788）、京信通信（2342）分別跌2.62%、9.52%、及1.03%，報14.12元、1.52元及2.88元。

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丨中兴通讯(0763.HK)由跌转涨至近9%，报21.95港元，总市值1012亿港元。中国移动午间公布去年业绩，为满足建设领先的5G网络、打造云战略基础设施以及支撑CHBN“四轮”发展等需要，计划今年资本开支预算为1798亿元。其中，5G相关投资计划约1000亿元。中国移动今年将积极推进5G建设，2020年底5G基站规模累计达到30万站以上，基本实现全国地市以上城区5G覆盖。