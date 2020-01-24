出產合味道、出前一丁等品牌的日清食品（1475）去年純利按年升22.15%至2.51億元，每股基本盈利為0.2336元，派末期息每股0.117元，按年增加23.16%。

集團去年收入按年微增2.97%至30.88億元，銷售成本增0.4%至20.74億元，毛利率升1.7個百分點至32.8%。集團指收入增長主要受惠於中國即食麵銷量的有機增長及地理覆蓋範圍之擴張，但受人民幣匯率下跌所抵銷。

去年本港下半年發生社會事件，但集團指本港業務中，特別是即食麵業務的收入貢獻在下半年動盪環境中表現突出，減少了捷菱（MCMS）分銷業務中產品組合變動所導致的收入下降。

香港業務方面，集團指自2018年下半年以來本港零售氣氛持續轉差，短期無任何短期復甦跡象。鑑於本港可能正式陷入衰退及政治緊張局面於下半年以來並無消減跡象，公司於整個回顧年度香港業務將面臨艱難的環境。

去年集團香港分部業績跌12.4%至1億元﹔收入自2019年上半年跌幅4.9%收窄至1.8%，達13億元，主要因MCMS的產品組合變動導致收入減少，但被核心即食麵業務收入的正增長所抵銷。

去年七月，集團十年來首次加價，但香港即食麵業務的表現一直良好，目前香港收入佔總收入的42.1%。

中國方面，收入佔總體收入57.9%，分部業績增加43%至2.106億元，分部利潤率增3個百分點至11.8%。

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