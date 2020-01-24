環球股市未止瀉，今早歐央行及美國出招雖然一度推高美股期貨，但市場愈救愈跌，美期再跌逾4%、韓股跌停，恒指半日跌946點或4.25%，報21344點，成交金額1021億元；國指跌434點或4.94%，報8366點。

恒指今早低開70點或0.32%，但其後隨外圍下跌，曾跌最多5.17%低見21139點，是2016年7月12日20957點後最低。

藍籌股僅瑞聲（2018）逆市上升，蘋果發布新iPad，刺激瑞聲升1.63%，收報37.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。

其餘藍籌均向下，長建（1038）績後重挫，半日跌11.02%，收報39.55元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌5.44%，收報60.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低122點。

半日有多達39隻藍籌跌至見52周低，數目是一年新高。基本上未見新低的均是一些近年熱炒向上的股份，例如瑞聲、蒙牛（2319）、舜宇（2382）、中生（1177）、石藥（1093）、煤氣（0003），又或是早前已創52周低的股份如匯控（0005）。

騰訊（0700）公佈業績後高開低走，收市跌0.96%，收報330.8元；阿里巴巴（9988）亦再創新低見167.6元，收報168.8元，跌2.43%；美團（3690）亦見逾1個月新低，收報71.9元，跌4.83%。

藍籌股重挫，地產股方面，恒地（0012）跌4.38%，收報30.55元；新地（0016）跌4.19%，收報93.65元；新世界發展（0017）跌7.37%，收報7.54元；長實集團（1113）跌8.88%，收報33.85元；信置（0083）跌5.72%，收報8.08元。

內銀股方面，工行（1398）跌3.78%，收報4.84元；建行（0939）跌1.83%，收報5.89元；交行（3328）跌5.61%，收報4.21元；中行（3988）跌3.19%，收報2.73元。內險股方面，平保（2318）跌5.91%，收報70.05元；中人壽（2628）跌10.95%，收報12.04元。

內房股方面，潤地（1109）跌7.73%，收報27.45元；碧桂園（2007）跌7.95%，收報7.53元；中海外（0688）跌4.12%，收報22.1元。非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報8.22元，跌9.57%；綠城中國（3900）收報7.18元，跌10.14%；寶龍地產（1238）收報4.01元，跌7.39%；恒大（3333）收報10.4元，跌12.9%；萬科（2202）收報22.45元，跌6.65%；融創（1918）收報29.55元，跌9.91%；禹洲（1628）收報2.75元，跌9.84%。

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