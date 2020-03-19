恒指跌946點，收報21344點，成交金額1021億元。美股再度熔斷，為近10天以來第4次。聯儲局已將利率降至零，大舉進行回購操、重啟7000億美元QE以及商業票據融資機制，基本上除了買股票外，可以做的都已做了。美股收市後，歐洲央行又宣布推出7500億歐元的緊急量化寬鬆，並將購買對象擴大至企業債券，試圖安撫債券市場，穩定債息和歐元匯價，但效果不大。亞洲股市全線大跌，菲律賓股市復市急瀉24%，南韓一度暫停沽盤指令，回復正常後跌幅擴大至9%。

騰訊（0700）第四季收入為1,058億元人民幣，高於市場預期1,029.24億元約2%，按年計增長25%。第四季淨利潤為215.8億元人民幣，比去年同期142.29億元人民幣高出51.6%，低於市場預期258.03億元人民幣。熊市中純利低於預期，昨日績後曾跌6%。但騰訊去年第4季手遊增長強勁，今年會進一步加速，某程度上是一隻「抗疫股」。當然，在宏觀經濟疲弱下，廣告、微信支付以至雲計算會有影響，但始終遊戲才是集團強項，既不受疫情影響又幾乎毫無對手，現在重新帶動集團增長，中期看估值有條件回到遊戲被打壓前的水平。

騰訊的問題不是在於業績，而是其股價跌幅不夠。阿里（9988）由高位回落已接近30%，納指也有相若跌幅，倒是騰訊相對強勢，就算以今早低位計也只回調約23%。在當前爭相套現的市況中，高估值、跌幅不夠的股份往往有補跌風險。若股價回到310元附近，可以積極收集作中線持有。

張兆聰

明報首席評論員