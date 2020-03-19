隔晚美股重挫，港股今早持續下跌，跌穿22000點水平，曾低見21139點，最多跌1152點。現報21388點，下跌903點或4%，成交額暫錄得833億元。

亞洲股市全線向下，韓國首爾綜合指數更暫停交易，此前該指數下跌超過8%，現報1461點，跌8.12%或129點；日經平均指數現報16602點，跌0.74%或124點；台灣加權平均指數現報8639點，跌6.28%或579點；澳洲股市現報4839點，跌2.29%或113點。

美股期貨向下，道期跌4.9%，跌至18878點；標普500期貨跌4.9%，報2281點，納期跌4%，報6913點。

藍籌方面，業績遜預期的騰訊（0700）現報328.6元，跌1.62%。國壽（2628）大挫12.43%，報11.84元。

長和系跌勢明顯，去年多賺不足1%的長建（1038）跌穿40元水平，現報39.55元，下挫11.02%，暫為跌幅最大藍籌；長實（1113）挫9.15%，報33.75元；長和（0001）挫7.92%，報45.95元。

國際油價暴跌，當中紐約期油急挫逾24%。「三桶油」跌幅介乎4.33%至6.36%，石化股昆侖能源（0135）更挫10.75%，報2.99元。

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