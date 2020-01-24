保誠（2378）旗下附屬公司 Prudential Life Assurance (Thailand)「保誠泰國」宣布，其已與 TMB Bank(TMB)訂立初步為期 15 年的戰略銀行保險合作關係，以向TMB龐大且不斷增長的客戶群提供保誠一系列健康及財富解決方案。

新協議將保誠與Thanachart Bank的成功合作關係極大地擴展和延伸至TMB Bank。合併後的TMB Bank成為泰國按存款計算的第六大銀行及按分行計算第四大銀行。

經延長的獨家合作協議將於2021年1月起生效，在此之前，與 Thanachart Bank的現有安排將繼續有效。是項協議要求TMB Bank 更替與另一個保險集團的現有銀行保險分銷協議。有關安排的變更成本將為245億泰銖(相當於7.54億美元或58.812億港元)，有關款項將分兩期支付。當中200億泰銖（約6.3億美元）支付予富衛。是項交易的資金將結合利用保誠亞洲的現有資源及保誠的自身資源，有關金額將撥充資本記作代表分銷權的無形資產。

保誠現報79.65元，下跌5.74%。

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