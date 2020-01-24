美股重挫，但在歐美推出救市措施推高美股期貨之下，恒指今早低開70點或0.32%，報22221點，成交金額33億元；國指今早低開76點或0.87%，報8724點。

騰訊公布去年末季業績，期內收入增加24.8%至1057.67億元人民幣，略勝市場預期，純利按年增加51.7%至215.82億元人民幣，經調整純利為254.84億元人民幣，按年增加29.2%，兩者均低於市場預期。騰訊升2.69%，報343元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻60點。

中海油（0883）跌6.7%，報6.41元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌1.88%，報73.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低25點。蘋果公布新iPad Pro，瑞聲（2018）升8.4%，報40元，是升幅最大的藍籌。

長建（1038）公布去年全年業績，股東應佔溢利錄105.6億元，按年增0.6%，開市升0.11%，報44.5元。電能實業（0006）去年則少賺6%，開市跌0.3%，報50.35元。

碧桂園服務（6098）公布，截至去年12月底止全年業績，純利16.71億元人民幣，按年增長80.79%。開市報25.5元，升2%。

國泰航空（0293）要求機艙服務員在今年5月底前清假，擬為裁員鋪路。國泰證實有關清假消息，但未有回應是否有裁員計劃。航空業消息方面，根據彭博看到的文件，美國財政部將在經濟刺激計劃中提議向航空公司貸款500億美元，不過規模低於航空業尋求援助的規模，該行業要求獲得290億美元的贈款和290億美元的貸款。開市報8.3元，跌0.84%。

六福集團（0590）發盈警料今季虧損，1至2月同店銷售大跌50%。開市報13.92元，跌2.38%。

意大利奢侈品牌普拉達（Prada）（1913）公布全年業績，純利2.56億歐元，按當前匯率計按年升24.5%。開市報20.4元，升3.45%。

新秀麗（1910）公布全年業績，純利按年減少44%至1.325億美元，銷售淨額亦減少4.2%至36.39億美元，因疫情罕有不派息。開市報6.59元，升1.07%。

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