【開市焦點】港股ADR跌201點 騰訊ADR跌1.7%
文章日期：2020年3月19日 08:55
美股再度重挫，三大指數跌逾4%，港股ADR則跌201點或0.91%，報22089點，個股ADR普遍向下，業績遜預期的騰訊（0700）ADR跌1.72%，折合報328.26元；匯控（0005）跌0.31%，折合報44.41元；建行（0939）跌0.04%，折合報6元。
今日焦點股份可留意：
騰訊公布業績，期內收入增加24.8%至1057.67億元人民幣，略勝市場預期，純利按年增加51.7%至215.82億元人民幣，經調整純利為254.84億元人民幣，按年增加29.2%，兩者均低於市場預期。
長建（1038）公布去年全年業績，股東應佔溢利錄105.6億元，按年增0.6%。電能實業（0006）去年則少賺6%。
碧桂園服務（6098）公布，截至去年12月底止全年業績，純利16.71億元人民幣，按年增長80.79%。
國泰航空（0293）要求機艙服務員在今年5月底前清假，擬為裁員鋪路。國泰證實有關清假消息，但未有回應是否有裁員計劃。航空業消息方面，根據彭博看到的文件，美國財政部將在經濟刺激計劃中提議向航空公司貸款500億美元，不過規模低於航空業尋求援助的規模，該行業要求獲得290億美元的贈款和290億美元的貸款。
六福集團（0590）發盈警料今季虧損，1至2月同店銷售大跌50%。
意大利奢侈品牌普拉達（Prada）（1913）公布全年業績，純利2.56億歐元，按當前匯率計按年升24.5%。
新秀麗（1910）公布全年業績，純利按年減少44%至1.325億美元，銷售淨額亦減少4.2%至36.39億美元，因疫情罕有不派息。
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