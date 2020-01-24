市場避險買入美元，美股再度熔斷重挫，美國總統特朗普記者會未有透露財長梅努欽與國會討論有關1.2萬億美元刺激措施的細節，道指低開1048點或4.94%後，最多曾挫2319點或10.92%，低見18917.46點，是2016年11月21日18883.1點後最低。不過，收市後，美國參議院通過第二項抗疫法案，加上白宮經濟顧問庫德洛表示，政府可能會建倉股票作為援助計劃的一部分，以及歐洲央行宣布啟動7500億歐元臨時緊急購債計劃，並一直施行到2020年底，美股三大指數期貨轉升逾2%。

道瓊斯工業平均指數收跌1338點，跌幅6.31%，報19898點。標普500指數收跌131點，跌幅5.19%，報2398點。納斯達克綜合指數收跌344點，或4.71%，報6989點。

聯合健康保險跌11.12%，報217.06美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低184點，而Walmart升2.78%，報122.58元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果收市報246.67元，跌2.44%，谷歌母公司Alphabet收市報1091.19元，跌2.4%，亞馬遜收市報1830元，升1.22%，Facebook收市報146.96元，跌1.64%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.93%，報279點。德國DAX指數收跌5.57%，報8441點；法國CAC 40指數跌5.94%，報3754點；英國富時100指數收跌4.05%，報5080點。