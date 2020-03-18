意大利奢侈品牌普拉達（Prada）（1913）公布全年業績，純利2.56億歐元，按當前匯率計按年升24.5%，收益淨額為32.26億歐元，按當前匯率計增加2.7%。董事會建議派發0.02歐元股息，按年大減66.6%，指財務報表獲批准日期全球大流行病仍然持續，董事會在考慮相關不確定因素有關的後果後，而提出該派付股息方案。

集團指出，去年直接營運店舖取消降價銷售，加上批發渠道在地理及數量上均採取更嚴格的政策，提高各渠道產品價值及改善定價政策，正價零售增長及市場正面反應，反映行動計劃獲得重要成果，本年度較後月份的成果尤其明顯，令集團能承受因終止降價銷售及香港社會持續動盪所造成的收益下降。

各個地區當中，中東及亞太區的銷售淨額錄得跌幅，其中亞太區按年減少1.7%至101.7億歐元，但仍是集團第二大市場。集團指出，亞太區零售渠道按固定匯率計減少3.7%，是受香港社會動蕩影響，不計及香港影響（即剔除香港現行及可比較期間的零售銷售淨售淨額），亞太區零售銷售淨額按固定匯率計上升2.9%。

集團指出，今年初至1月底表現十分正面，但新型肺炎爆發影響增長軌道，集團會竭盡所能提供協助，與大眾及客戶共同渡過難關，雖然難以預測傳染病的發展，預計會對今年業績產生負面影響，集團會透過彈性供應鏈及精簡架構，實施全面應急計劃以減輕有關影響。

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