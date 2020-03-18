聯儲局前主席伯南克及耶倫在《金融時報》撰文，指聯儲局可考慮做更多事情，減輕經濟衰退的長期影響。儘管聯儲局已使其貼現窗的借貸條件更吸引，但銀行以往不大願意使用貼現窗籌集資金，以防市場以為其財務狀况欠佳。在金融海嘯期間，聯儲局加入一項「定期拍賣工具」（TAF）來解決此問題，透過TAF將資金拍賣給銀行。由於各種原因，銀行更願意採用TAF。

聯儲局將再次引入2008年金融海嘯期間建立的「一級交易商信貸安排」（PDCF），通過被稱為一級交易商的大型金融機構提供貸款。聯儲局也可研究為銀行提供一種低成本的融資工具，支援家庭和小型企業的貸款。這可能類似於英倫銀行的融資貸款計劃（FLS），以刺激信貸。

在美國財政部和國會支持下，聯儲局還可重啟「定期資產擔保證券貸款工具」（TALF）。它在2008年成功擴大對許多家庭和企業的信貸，在重啟後可望促進資產抵押證券（ABS）的發行。

2008年，商業票據市場（企業獲得短期資金的途徑）被凍結，許多公司承受巨大壓力。聯儲局當時創建「商業票據融資工具」（CPFF），直接向合資格的企業提供短期貸款，吸引私人貸款人重返市場。這工具當年非但沒有虧損，更為納稅人賺錢。聯儲局正重啟該措施。

兩人又指，正如波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）最近指出，聯儲局可要求國會授權，購買有限數量的投資級別企業債。歐洲央行和英倫銀行也有這些操作。聯儲局的干預措施，將有助恢復處於巨大壓力的公司債務市場。但這些措施須審慎評估，以降低聯儲局承擔的信貸風險。雖然央行工具無法消除疫情帶來的直接損失，但有助減輕其經濟影響，確保疫情受控後經濟能迅速反彈。

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