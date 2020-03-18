六福集團（0590）公布，由於新型肺炎疫情嚴峻，內地大規模封城，訪港澳旅客人數亦大幅下滑，至2月底止兩個月的整體同店銷售大跌49.9%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別跌45.0%及54.9%。

期內，集團港澳同店銷售大跌52.8%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長大跌47.3%及58.0%。由於六福在澳門絕大部份店舖2月沒有營業，港澳期內零售金額按年跌逾50%。

六福指出，中國經濟活動備受疫情影響，幾近陷入停頓，集團內地大部份店舖2月亦沒有營業，內地同店銷售大跌37.1%，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別跌38.6%及31.8%，內地品牌店及自營店的零售額在期內亦跌約50%。

疫情下集團已採取自然流失及無薪休假等措施以節省員工成本，亦積極與業主磋商下調租金，但未影響今個財年的擴展計劃，料全年店舖數目淨增長只略少於目標的300間。

另外，六福截至去年12月底止的9個月未經審核的收入及期內溢利分別約去年全年的60%和 55%。集團3月已重開內地大部分店舖，但內地及港澳營業店舖人流仍然稀疏，業務恢復原貌估計需時，預計第四季（1至3月）收入將會銳減，極有可能為集團帶來若干虧損，令本集團全年收入及利潤有大幅下滑的可能。