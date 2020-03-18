騰訊（0700）今日公布去年第四季業績，管理層在電話會議透露，上季手遊收入達到260億元（人民幣，下同），較2018年同期高約37%。總裁劉熾平表示，疫情帶動遊戲等線上內容的用戶時長增加，正密鑼緊鼓籌備的《英雄聯盟》手遊，希望盡快取得版號。

對於疫情對業務的短期影響，劉熾平表示，線下移動支付交易額及收入在新春間大幅下跌，但內地復工後交易量出現反彈，而且集團在期間減少移動支付的市場推廣費用，所以負面影響有限。他又稱，部分客戶推遲雲服務項目落地時間，但留意到遠程辦公及遠程醫療App的用戶數目急速。

管理層透露2月份效果廣告（Performance-based advertising）有所增長，劉熾平表示，疫情期間整體廣告仍然穩步增長，現時社交及效果廣告佔整體廣告收入約80%，疫情對媒體廣告影響較大，因為媒體廣告與線下活動或廣告商的推廣活動息息相關，線下活動在疫情時候基本上沒辦法進行，不過部分廣告商包括零售商、遊戲商及線上服務公司在期間轉投精力到線上廣告，變相助公司分散廣告業務風險。

劉熾平表示，難以估計媒體廣告何時重拾增長，因為很多市場推廣公司剛復工，要更多時間才會重新作一個比較大的資源投放。

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