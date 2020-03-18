美國上市的富途控股公布去年業績，營業額按年增長30.9%至10.6億元，非通用會計準則下（non-GAAP）淨利潤為1.8億元，按年亦增長21.9%，全年毛利升38.8%，至7.8億元。富途指出，新業務包括財富管理及企業服務業務大幅增長，截至去年底止，富途資產客戶數量達19.8萬，較去年同期增長49.4%，客戶資產較去年同期增長71.1%至871億港元。

集團指出，由於去年第四季市場情緒漸趨樂觀，加上多隻熱門新股推動，富途第四季總交易量超過2248億元，營業額達3.1億元，較去年同期增長36.8%，集團營業額亦連續四個季度達雙位數以上增長。集團第四季毛利較去年同期增長37.6%至2.2億港元，非通用會計準則下（Non-GAAP）淨利潤4930萬港元，較去年同期增長19.1%。

富途去年主力發展財富管理業務，包括推出涵蓋現金寶（貨幣基金）、債券基金、股票基金等多種基金產品，截至去年底止，其累計資產規模已超過60億港元。富途正與海內外基金公司接洽多項港幣、美元基金產品，預計至今年中，富途將推出超過50項公募基金產品。

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