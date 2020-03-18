電能實業（0006）公佈2019年度全年業績，期內受到多種外幣匯率疲弱，加上英國及香業務務貢獻減少，股東應佔溢利按年跌6.54%至71.31億元。每股派息2.03元，與去年持平。集團指，儘管地緣政治及經濟不明朗，但是其淨現金水平穩健，流動資金充裕，足以支持進行大型策略性收購。同時，會伙同長江基建（1038），在完善規管的成熟市場中，物色財務狀況良好並確保提供長期回報的收購目標。

截至去年12月底止年度，電能手持現金降至48.76億元，淨現金水平由去年同期的17.92億元，降至15.57億元；其流動資產淨額則由14.03億元，降至6.91億元。淨資產值由835.57億元，提高至854.92億元。

電能指出，英國業務基於匯率波動及UK Power Networks (UKPN) 若干非現金收入不再入賬，因此期內溢利按年減少13.75%，只有34.89億元。香港方面，旗下港燈（2638）因為新的管制計劃協議於去年實施，因此提供溢利貢獻只有7.77億元，按年減少23.67%。澳洲業務則受到匯率疲弱影響，溢利輕微下跌0.42%至14.45億元，當地的配電業務未受叢林大火影響，旗下SAPN在南澳洲省的資產只受輕微影響。內地的溢利貢獻只有4.15億元，按年減少11.51%，旗下珠海電廠經營期屆滿後，正與內地合作伙伴進行擁有權移交的工作。包括歐洲、加拿大及新西蘭的業務，分部溢利為5.76億元，按年減少7.69%。

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