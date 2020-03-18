買股票，除了希望賺價賺息之外，不少股東也希望在一年一度的股東會，索取禮物和餅券，兼且見見管理層反映意見，但今年遇上武漢肺炎，不少公司自然打算「走數」，但實乃不智之舉，隨時贏粒糖輸間廠。

股東大會是公司的最高權利機關，由全體股東組成，當公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，並對公司的經營管理有廣泛的決定權，大部分上市公司的PR和IR，在3月份忙完業績之後，就會開始埋頭苦幹籌備5月份的股東大會。

需知道股東會其實參與人士眾多，萬一負責股東大會的公司秘書或公關「諗縮數」，就會對公司形象構成不必要的負面影響。加上今年是股災年，絕不排除部份激進派股東在場內抗爭，一次過怨氣大爆發，埋怨公司股價低沉、搞財技、肥上瘦下等等，令現場起哄，甚至失控，阻礙股東會進行。

話說香港上市公司的股東會，有一位比較著名的股東，經常遭到公關及登記處部分職員「特別對待」，例如由於公關及登記署建議或是準備不足之下，時常更改股東會所得禮物數量、以及決議對股東不公平等，所以常常做出過激行為。

今年全港士氣潰敗，管理層若希望展現共渡時艱的決心，就應該在股東層面下功夫，讓投資者安心，兼且滿足他們的wishlist，不要吝嗇送禮物，因為厚派禮物會在此時帶來潤滑劑作用，減少小股東對公司的抵制情緒。

其實考慮到開一個股東會的費用，包括財務顧問費用、登記署費用及公關費用，金額可能已是數十萬元，如果考慮將酒店租用會場費用省下來，改為向出席股東「派糖」，即派發大量現金券，相信股東不滿情況大大減少；就算股東會取消，其實也是可以按委任表格數量將現金券及餅券寄予委任股東，所謂「雞脾打人牙骹軟」，付出少少利益令股東支持議案，有時是值得的。

大灣區國舅

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