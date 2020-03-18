受累於母公司中民投去年以來的流動性危機及執董受查，而陷入債務違約風險的小型內房億達（3639），本月初就一筆今年4月到期的3億美元債券，拋出高息舊債換新債方案，日前公司再宣布提高舊債券的現金代償金額，由80美元提高至90美元，令置換本金額由920美元降至910美元，以換取2022年到期的新債券，已同意原本要約條件者均適用。同時，公司將要約截止期限再延長至倫敦時間3月23日下午4時。

此外，億達亦將新償券的條款作出部份修改，包括如公司停牌就要對債券進行100%的本金續回，另加至續回日期的未付利息；修訂「重大資產出售」定義，以包括總現金所得款項超過30億元人民幣的任何資產出售；修改關於指定不受限制附屬公司的條文，以要求專門滿足固定費用覆蓋率；縮短新債券持有人在新債券發生違約，可能提出訴訟之前的等待時間。

據億達上星期二（10日）披露，當時只有68.25%舊債券持有人願意接受交換要約，未達到債務置換至少須75%持有人同意的最低條件，故不排除今次增加現金代償和修改條款，是為爭取更多持有人接受要約。

記者：陳子凌

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