中國鐵塔（0788）總經理顧曉敏於業後電話會議中表示，內地新冠肺炎疫情爆發對集團而言僅有輕微影響，主要是某些小區內的基站建設因應防控措施而受阻礙。不過，他認為，由於集團目前的復工率超過90%，國內三大電訊商亦正全力推廣5G服務，因此預期國內5G發展進度，仍然一如最初訂下的年初目標發展，不會因疫情而推遲。

另外，顧曉敏認為，內地5G業界共建共享可以降低5G建設的成本，有助整個行業健康發展。截至去年12月底止，集團來自內地三大電訊商收入高達743.9億元人民幣，佔總收入的97.3%。集團在去半年下半年的收入有輕微下滑，顧曉敏解釋，去年下半年屬「後4G時代」，市場上對4G需求減少，加上5G屬剛起步，使相關收益受壓。

自集團2018年上市後，市場上有輿論認為其估值過高。顧曉敏笑言，集團最終是由市場決定，管理層只要盡力保障股東的利益。他同時提到，為報答股東，決定將分配利潤派息率由55%提高至60%，又不排除派中期息的可能。

記者：葉子晴

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