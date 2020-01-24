美股期貨午後突然跌停，恒指午後即時跌幅擴大至最多1096點，低位見22167點，是2017年1月4日22076點後最低，收市跌971點或4.18%，報22291點，成交金額1660億元，較上日增加9.98%，僅次於3月13日的2024億元成交；國指跌415點或4.51%，報8800點。

藍籌當中，僅一隻無升跌，其餘全部向下，無升跌的是電能實業（0006）收報50.5元。而跌幅最大的是舜宇（2382）跌11.92%，收報92.4元，友邦（1299）跌5.16%，收報64.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低122點。

熱炒股全數向下，科技、物管、體育用品、生物製藥股均有股份挫近一成。例如手機股舜宇；物管股時代鄰里（9928）收報5.48元，跌10.46%；體育用品股李寧（2331）收報16.36元，跌10.11%；生物製藥股歌禮製藥（1672）收報2.93元，跌11.21%。

藍籌股跌幅亦不遑多讓，超過一半跌幅超過3%。貿易股是重災區，萬洲（0288）跌6.91%，收報6.2元；申洲國際（2313）跌4.5%，收報78.5元；創科實業（0669）跌8.41%，收報47.4元；瑞聲（2018）跌8.66%，收報36.9元；舜宇跌11.92%。

內房、石油、濠賭股亦跌幅明顯，內房股潤地（1109）跌7.47%，收報29.75元；碧桂園（2007）跌5.76%，收報8.18元；中海外（0688）跌5.53%，收報23.05元。石油股中海油（0883）跌7.16%，收報6.87元；中石油（0857）跌5.33%，收報2.31元；中石化（0386）跌6.99%，收報3.46元。濠賭股金沙中國（1928）跌5.93%，收報27.75元；銀娛（0027）跌6.14%，收報40.5元。

匯控（0005）委任行政總裁，跌0.89%，收報44.55元。

騰訊（0700）業績前向下，收報334元，跌4.52%；阿里巴巴（9988）收報173元，跌5.57%，是上市以來首度收於招股價之下。

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