近日全球主要股市波動，外資大幅流出內地A股。法巴發表報告指，北向外國投資者淨沽出120億美元（約931億港元）的A股，導致年初至今的淨買入量持平，當中大部分是去年回報強勁的具有藍籌質素的大型「白馬股」公司，包括在去年實現甚高回報的平安保險、茅台、格力電器及美的集團。

南向資金方面，該行分析指，盡管全球股票遭到拋售，中國在岸投資者加快買入港股，由月初至昨日，半個月的淨買入量已接近110億美元，高於2018年1月份紀錄的98億美元（約761億港元），主要為金融及科技板塊，包括小米（1810）、美團點評（3690）等。

中金公司表示，海外資金自2月底開始逐步流出A股，近期流出更明顯加快，上周三（11日）以來日均淨流出達到101億元。在本輪資金波動或小於2008年，但大於過去10年波動的基準情形下，該公司估計，滬深港通北向淨流出的累計規模可能會達到800至1000億元左右，而北向資金目前從高位累計已淨流出約750億元，認為或逐步接近尾聲。

中金公司又指，南向資金流入港股則明顯加速，雖然外資大幅流出，但中國市場估值偏低，在疫情控制相對領先及政策空間相對充足下，認為中期前景不宜過度悲觀。

記者：溫藹紅

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